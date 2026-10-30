Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о проведении шести военных операций против Саудовской Аравии. Под атаки, по утверждению группировки, попали нефтяная инфраструктура, международные аэропорты и военные объекты королевства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в своем Telegram-канале.

Согласно его заявлению, удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям в Рас-Таннуре и Рабиге, а также объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Абкайк.

Кроме того, хуситы утверждают, что атаковали международные аэропорты Эр-Рияда и Даммама. По словам Сари, удар по аэропорту Даммама привел к нарушению воздушного сообщения.

Еще одной целью стал командный пункт саудовских вооруженных сил в районе Наджрана на юге страны. Представитель движения заявил о погибших и раненых среди военнослужащих.

Независимого подтверждения результатов всех шести атак пока нет.