Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке

Прогнозируемый дефицит нефти на мировом рынке в 2026 году пересмотрен в сторону сокращения на 310 тысяч баррелей в сутки - до 3,5 миллиона баррелей в сутки.

Как говорится в отчете Оксфордского института энергетических исследований (OIES) OIES Oil Monthly, прогноз профицита предложения в 2027 году в целом сохранен на уровне около 900 тысяч баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно отчету, около 60% сокращения прогнозируемого дефицита в 2026 году обусловлено увеличением предложения, главным образом благодаря более значительному, чем ожидалось, восстановлению поставок из региона Ближнего Востока в третьем квартале 2026 года.

"Прогноз мирового предложения нефти повышен на 830 тысяч баррелей в сутки для третьего квартала и на 220 тысяч баррелей в сутки для четвертого квартала 2026 года. Годовая оценка предложения увеличена на 190 тысяч баррелей в сутки.

Дополнительным фактором пересмотра стало снижение прогноза спроса на 120 тысяч баррелей в сутки, главным образом во втором полугодии, на фоне неопределенности в отношении государственной политики, ограниченного предложения нефтепродуктов и высоких цен", - говорится в отчете института.

При этом OIES по-прежнему ожидает увеличения дефицита с 2,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале до 4,5 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2026 года.

"Это связано с тем, что восстановление предложения, остающегося ограниченным, отстает от прогнозируемого увеличения спроса. Вместе с тем ожидаемый дефицит в четвертом квартале на 430 тысяч баррелей в сутки меньше предыдущей оценки", - отмечается в отчете.

"В 2027 году профицит предложения будет сосредоточен практически полностью во втором полугодии. Баланс рынка в первом полугодии станет более напряженным на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой.

Дефицит в размере 1,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2027 года в значительной степени компенсирует профицит в размере 1,55 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. В результате в первом полугодии рынок в целом будет сбалансирован.

Во втором полугодии средний профицит, как ожидается, составит 1,7 миллиона баррелей в сутки, что позволит пополнять запасы.

При этом прогнозируемое чистое увеличение запасов в 2027 году компенсирует лишь около 25% ожидаемого сокращения запасов в 2026 году.

Для восстановления государственных запасов сырой нефти стран ОЭСР до уровня, существовавшего до войны, то есть примерно 90 дней потребления, к концу 2027 года потребуется наращивать их в среднем на 685 тысяч баррелей в сутки. Это составит около 80% прогнозируемого профицита", - сообщает институт.

По данным OIES, к августу сокращение мировых запасов нефти с конца 2025 года достигло 501 миллиона баррелей, превысив накопленный за весь 2025 год прирост, составивший 451 миллион баррелей.