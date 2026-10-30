В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Азербайджане, на которых применяются современные системы орошения, превысила 155 тысяч гектаров. За последний год этот показатель увеличился на 20-25 тысяч гектаров.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, отвечая на вопросы журналистов в рамках мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства, который отмечается 1 ноября, передает Day.Az.

Министр отметил, что работники сельского хозяйства, фермеры, предприниматели, механизаторы, ветеринары и агрономы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

М. Мамедов подчеркнул, что основными целями Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы являются увеличение объемов производства при более эффективном использовании ресурсов, повышение благосостояния фермеров, ускорение развития аграрной экономики и рост производительности.

"Сельское хозяйство без науки невозможно. В этой связи мы будем уделять особое внимание аграрному образованию, науке, внедрению инновационных технологий и повышению эффективности в данной сфере", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что после проведения региональных совещаний в рамках Государственной программы фермеры и предприниматели представили инвестиционные проекты по различным направлениям. В настоящее время ведется работа по их реализации и планированию.

М. Мамедов заявил, что на освобожденных от оккупации территориях планируется создание единой зоны промышленных тепличных хозяйств.

"На этих территориях уже выделено 230 гектаров под тепличные хозяйства, и практически все эти участки вызвали интерес предпринимателей с точки зрения реализации инвестиционных проектов. Предусматривается дальнейшее расширение деятельности в данном направлении", - отметил он.

Министр добавил, что расширение применения современных систем орошения имеет важное значение для достижения целей Государственной программы. Если в конце 2025 года общая площадь земель, на которых применялись современные системы орошения, составляла 130 тысяч гектаров, то в настоящее время этот показатель достиг 150-155 тысяч гектаров.

М. Мамедов подчеркнул, что основная задача в зерноводстве заключается не столько в расширении посевных площадей, сколько в повышении урожайности за счет эффективного использования имеющихся земельных и водных ресурсов.

Он сообщил, что увеличение производства продовольственной пшеницы является одним из основных направлений Государственной программы. Для этого предусматривается расширение программы поддержки производства продовольственной пшеницы.

По словам министра, если в 2025 году в рамках этой программы было произведено 126 тысяч тонн продукции, то в 2026 году показатель превысил 170 тысяч тонн.

"Отрадно, что, несмотря на то что в этом году средняя урожайность зерновых по стране составила 33-34 центнера с гектара, на участках, где в рамках программы по производству продовольственной пшеницы применяются современные системы орошения, урожайность превышает 54 центнера с гектара", - сообщил М. Мамедов.

Он отметил, что внедрение современных систем орошения, использование технологии лазерного выравнивания почвы, посев более качественных семян и проведение современных агротехнических мероприятий положительно влияют на повышение урожайности.

Министр добавил, что использование дронов при внесении удобрений и обработке посевов средствами защиты растений также позволяет своевременно и более эффективно выполнять сельскохозяйственные работы.

"Наша следующая цель заключается не в увеличении посевных площадей, а в достижении более высокой урожайности и, как следствие, увеличении объемов производства продукции за счет использования меньшей площади земель", - подчеркнул он.

М. Мамедов также заявил, что вовлечение богатого аграрного потенциала освобожденных от оккупации территорий в экономический оборот имеет важное значение для успешной реализации Государственной программы.