В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО

В грузинском городе Сигнахи (регион Кахетия) состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией под председательством премьер-министров двух стран Али Асадова и Ираклия Кобахидзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что в ходе заседания состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также о расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Премьер-министр Али Асадов заявил, что высокий уровень политического диалога и взаимные визиты играют важную роль в развитии двусторонних отношений. В этой связи было отмечено, что договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в апреле текущего года, а также визита Премьер-министра Грузии в Азербайджан в мае, подтвердили стратегический характер сотрудничества между двумя странами и придали дополнительный импульс расширению взаимодействия по различным направлениям.

С удовлетворением было отмечено, что Азербайджан и Грузия эффективно взаимодействуют в рамках международных организаций, в частности оказывают взаимную поддержку по вопросам суверенитета и территориальной целостности государств.

Была отмечена положительная динамика торгово-экономического сотрудничества. Подчеркнуто, что Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. За первые девять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 42%, превысил показатель за весь прошлый год и приблизился к 1 миллиарду долларов.

Также было отмечено успешное развитие сотрудничества в инвестиционной сфере. Подчеркнуто, что Азербайджан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Грузии.

Положительная динамика реализации совместных инвестиционных проектов была отмечена отдельно. В качестве успешного примера такого сотрудничества названо открытие нового отеля в Тбилиси, реализованного при участии азербайджанского инвестора.

Было отмечено, что энергетика является одним из основных направлений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Подчеркнута важная роль масштабных совместных энергетических проектов, таких как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Южный газовый коридор, в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы.

Отмечено, что сотрудничество в сфере электроэнергетики также успешно развивается. В частности, в связи с кризисом в энергосистеме Грузии, произошедшим в июле текущего года, Азербайджан по обращению грузинской стороны оказал оперативную поддержку.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Подчеркнута важность совместной работы Азербайджана и Грузии по созданию коридора для транспортировки зеленой энергии в Европу.

Одной из основных тем обсуждения стало сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Было отмечено, что Азербайджан и Грузия являются важными партнерами в развитии международных транспортных коридоров. В частности, подчеркнута значимость совместных усилий по повышению конкурентоспособности и транзитного потенциала Среднего коридора.

В рамках развития транспортной инфраструктуры также были рассмотрены вопросы расширения возможностей пунктов пропуска на границе. Подчеркнута важность проекта создания совместного пункта пропуска на государственной границе Азербайджана и Грузии "Шелковый путь (Агстафа) - Абрешумис Гза (Гардабани)". Выражена уверенность в том, что подписание документа, касающегося практической реализации проекта, в рамках заседания будет способствовать ускорению соответствующих работ.

Было подчеркнуто, что сельскохозяйственная сфера обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Выражена уверенность в том, что документы, которые будут подписаны в рамках заседания в области карантина и защиты растений, а также ветеринарии, будут способствовать упрощению контрольных процедур и увеличению взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией.

На заседании также были рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов. Подчеркнув стратегическое значение бассейна реки Куры для обеих стран, участники отметили необходимость активизации совместных усилий по охране трансграничных водных ресурсов, предотвращению их загрязнения и обеспечению устойчивого управления ими.

Отмечено, что культурно-гуманитарное сотрудничество является важной составляющей отношений между Азербайджаном и Грузией. Подчеркнута особая роль взаимодействия в культурной, образовательной и гуманитарной сферах в сохранении и развитии исторически сложившихся дружественных связей между народами двух стран.

В ходе заседания были заслушаны доклады членов делегаций по вопросам, включенным в повестку дня.

По итогам встречи премьер-министры Али Асадов и Ираклий Кобахидзе подписали протокол 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.