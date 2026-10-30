Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году?

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не ведет переговоров о возвращении в "Ньюэллс Олд Бойз".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, информацию о возможном переходе 39-летнего футболиста в родной клуб в январе 2027 года опроверг известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, Месси полностью доволен выступлениями за "Интер Майами", а его семья комфортно чувствует себя в США. Аргентинец намерен выполнить действующий контракт как минимум до конца 2028 года и не исключает, что продолжит карьеру и после этого срока.

Ранее в аргентинских СМИ появилась информация о возможном возвращении восьмикратного обладателя "Золотого мяча" в "Ньюэллс Олд Бойз" уже в январе 2027 года. Сообщалось, что клуб из Росарио, в академии которого Месси начинал футбольный путь, работает над его приглашением.

Однако Романо подчеркнул, что никаких переговоров о переходе сейчас не ведется. Решение о дальнейшей карьере нападающий примет позднее.

Напомним, в октябре 2025 года Месси продлил контракт с "Интер Майами" до конца сезона-2028. За американский клуб он выступает с лета 2023 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет 15 миллионов евро (около 30 миллионов манатов).