Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении организационных структур, штатной численности и размеров оплаты труда трех учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства.

Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно постановлению, утверждены организационные структуры, предельная численность работников, а также размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и других выплат в Центре аграрных исследований и развития, Институте растениеводческих наук, а также Институте животноводческих, рыбохозяйственных и ветеринарных наук.

Таким образом, документ определяет организационную структуру и штатную численность указанных трех учреждений, а также условия оплаты труда их работников.