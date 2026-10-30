Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении организационных структур, штатной численности и размеров оплаты труда трех учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства.
Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кабинета министров.
Согласно постановлению, утверждены организационные структуры, предельная численность работников, а также размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и других выплат в Центре аграрных исследований и развития, Институте растениеводческих наук, а также Институте животноводческих, рыбохозяйственных и ветеринарных наук.
Таким образом, документ определяет организационную структуру и штатную численность указанных трех учреждений, а также условия оплаты труда их работников.
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