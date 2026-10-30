В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции

За увольнение или понижение в должности сотрудника с целью мести за сообщение о коррупционном правонарушении в Азербайджане будут штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, штрафы в размере от 3 000 до 5 000 манатов будут применяться за месть лицу, сообщившему о коррупции, в том числе за применение к нему дисциплинарных взысканий, расторжение трудового договора, увольнение с должности, перевод на другую работу, незаконные удержания из зарплаты, препятствование карьерному продвижению или поощрению, а также отрицательную характеристику и другие подобные действия.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Напомним, что в настоящее время в Милли Меджлисе также рассматривается новый законопроект "О поощрении и защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях". Документ предусматривает введение новых правил материального поощрения и защиты таких лиц.