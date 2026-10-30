Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты

Автор: Давуд Сулейманов

Международная повестка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре охватила сразу несколько направлений - от регионального сотрудничества в Центральной Азии и на Каспии до взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными структурами. В течение месяца глава государства участвовал в многосторонних саммитах, проводил переговоры с зарубежными лидерами и руководителями международных организаций, а также принимал участие в продвижении важных инфраструктурных и цифровых проектов.

Одним из наиболее насыщенных этапов стал рабочий визит в Туркменистан 8-9 октября. Президент Азербайджана принял участие в восьмой Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии, заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. В рамках визита состоялись также двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Эти мероприятия стали площадкой для обсуждения вопросов региональной безопасности, транспортно-логистического взаимодействия, экономических связей и совместного реагирования на экологические вызовы Каспийского региона.

10 октября состоялся также телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности распространения опыта азербайджанской модели ASAN xidmət в Пакистане.

12 октября в Баку состоялся официальный визит премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Президент Ильхам Алиев провел с ним переговоры в различных форматах. Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике и других сферах, а также возможности разработки дорожной карты дальнейшего партнерства.

Уже 13 октября в Баку состоялась встреча главы нашего государства с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление и обменялись рядом документов. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, а также взаимном освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов.

Еще одним важным международным событием стал седьмой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся 14-15 октября в Баку. Президент Ильхам Алиев приветствовал участников встречи на высшем уровне и выступил на открытии саммита. Проведение мероприятия в азербайджанской столице стало продолжением активного участия страны в многосторонних форматах азиатского сотрудничества.

В преддверии саммита и на его полях Президент Азербайджана провел ряд двусторонних встреч. В частности, состоялись переговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Китая Ван И, а также главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.

15 октября Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран. В тот же день состоялись встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, с которым обсуждались актуальные вопросы азербайджано-турецких отношений.

Важным практическим результатом сотрудничества Азербайджана и Казахстана стал официальный запуск эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, реализованной в рамках инициативы Digital Silk Way.

Протяженность подводного кабеля, соединяющего Сумгайыт и Актау через Каспийское море, составляет около 380 километров, а его пропускная способность превышает 400 терабит в секунду. Проект призван расширить возможности передачи данных между Азией и Европой и укрепить цифровую составляющую Среднего коридора. Это пример сотрудничества, выходящего за рамки традиционных транспортных и энергетических направлений.

16 октября Президент Азербайджана принял вновь назначенного посла Индии в стране Абхая Кумара, вручившего главе государства верительные грамоты. Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и развитии контактов между Баку и Нью-Дели.

Международные контакты продолжились и в формате телефонной дипломатии. 21 октября состоялся разговор главы нашего государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Эрдоган также пригласил азербайджанского лидера принять участие в 13-м саммите Организации тюркских государств, который должен пройти в Анкаре. В тот же день Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, в ходе которого обсуждались международная энергетическая ситуация и перспективы расширения сотрудничества в этой сфере.

Особенно интенсивной стала международная повестка Президента Ильхама Алиева 23 октября. В этот день глава государства принял министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-индийских отношений и возможности расширения политического, торгово-экономического, технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

В тот же день Президент Ильхам Алиев вручил орден "Истиглал" народному художнику Фархаду Халилову в связи с его 80-летием, отметив его выдающийся вклад в развитие азербайджанского изобразительного искусства.

24 октября Президент Азербайджана вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой и президентом ФИФА Джанни Инфантино присутствовал на церемонии открытия первого чемпионата мира FIFA U-15 и фестиваля в Баку. Проведение этого международного спортивного мероприятия, объединившего представителей 189 национальных футбольных ассоциаций, стало еще одним событием в календаре крупных международных мероприятий, принимаемых Азербайджаном.

Особенно интенсивной стала международная повестка азербайджанского лидера и 26 октября. В этот день Президент Ильхам Алиев провел пять отдельных встреч с высокопоставленными зарубежными представителями.

В Баку были приняты министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил ульд Шейх Ахмед, заместитель генерального секретаря ООН и верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев, а также генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) Шейха Аль Нувайс.

Тематика этих встреч охватывала широкий круг вопросов: политическое и экономическое взаимодействие с европейскими партнерами, сотрудничество с исламскими структурами, международную борьбу с терроризмом, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также развитие туристической отрасли Азербайджана.

В частности, в ходе встречи с главой МИД Нидерландов обсуждались перспективы расширения двусторонних связей в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах. Нидерландская сторона также выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан, включая посла страны в Тегеране и сотрудников дипломатической миссии, через азербайджанскую территорию.

Отдельное значение имели переговоры с генеральным секретарем ОИС. В ходе встречи Президент Ильхам Алиев подчеркнул активное участие Азербайджана в деятельности организации и отметил, что страна примет саммит ОИС в 2027 году, а также будет председательствовать в организации. Подготовительная работа к проведению этого крупного международного мероприятия уже началась.

На следующий день, 27 октября, Президент Азербайджана выступил на открытии седьмого Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку. Масштаб мероприятия отражают цифры, озвученные главой государства: более 2 000 зарегистрированных участников, свыше 500 иностранных гостей и представители более чем 100 стран.

Форум, проходящий под девизом "Диалог во имя общего будущего", стал очередной площадкой для обсуждения актуальных международных вопросов, межкультурных и межрелигиозных отношений, а также поиска возможностей для укрепления взаимопонимания между обществами и государствами.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салима бен Мухаммеда аль-Малика. Стороны обсудили гуманитарное сотрудничество, проекты в области образования и науки, а также предстоящее председательство Азербайджана в ОИС.

Международная повестка продолжилась и 28 октября. Президент Азербайджана направил обращение участникам третьей министерской встречи руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов ОИС, проходившей в Баку. В своем послании он обозначил значение международного взаимодействия в борьбе с коррупцией, совершенствования правовых механизмов и применения современных цифровых решений.

29 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление по случаю Дня Республики Турции, отметив значение дружественных и братских отношений между двумя странами.

Таким образом, октябрьская деятельность Президента Ильхама Алиева охватила несколько взаимосвязанных направлений: укрепление отношений с государствами Центральной Азии и другими зарубежными партнерами, развитие транзитной и цифровой инфраструктуры, взаимодействие с международными организациями, гуманитарное сотрудничество и продвижение межкультурного диалога.

При этом отдельное внимание заслуживает предстоящий саммит ОИС в 2027 году. Его проведение в Азербайджане и последующее председательство страны в организации предполагают серьезную международную подготовительную работу и открывают дополнительные возможности для укрепления связей с государствами исламского мира.

Последовательность октябрьских событий показывает, насколько разнообразна международная повестка Азербайджана: от практических инфраструктурных проектов и региональной дипломатии до глобальных дискуссий о безопасности, культуре и международном сотрудничестве.