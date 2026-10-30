Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО

Ежедневная уборка - неотъемлемая часть нашей жизни. Дети постоянно находятся в движении, домашние животные оставляют шерсть, а привычные бытовые заботы занимают практически всё свободное время. Казалось бы, современные технологии уже давно научились облегчать нам жизнь, однако поддержание чистоты в доме по-прежнему требует немало времени и усилий. При этом обычный темп жизни не меняется, мы все еще ходим на работу, занимаемся ежедневной рутиной, а в перерывах между пытаемся держать дом в чистоте. Получается бесконечный круг, где все свободное время тратится не на себя, а на поддержание порядка. Ведь согласитесь, одно дело - просто собрать пыль с пола, и совсем другое - обеспечить полноценную уборку, особенно если в квартире сочетаются разные напольные покрытия, присутствуют ковры, а мебель расположена таким образом, что добраться до некоторых участков бывает непросто. Именно поэтому производители бытовой техники всё чаще обращают внимание не только на мощность своих устройств, но и на их способность самостоятельно адаптироваться к окружающей обстановке. Одним из интересных примеров такого подхода стал Roborock Qrevo Curv 2 Flow - робот-пылесос, в котором привычная автоматическая уборка дополнена интеллектуальными технологиями влажной очистки.

Не просто влажная уборка, а новый подход к чистоте

Одна из главных особенностей Roborock Qrevo Curv 2 Flow - технология Spiraflow Real-Time Self-Cleaning Mop, благодаря которой моющий ролик очищается непосредственно во время работы устройства. Дело в том, что при традиционной влажной уборке загрязнения могут оставаться на чистящей поверхности и постепенно переноситься с одного участка пола на другой. В рассматриваемой модели этот вопрос решается за счёт непрерывного промывания ролика: "грязная" сторона уборки, а именно загрязненная вода удаляется в процессе уборки, не возвращаясь обратно на очищаемую поверхность.

Сам ролик в ширину 270 мм и вращается со скоростью 220 оборотов в минуту. При этом, технология 2.5X Boosted Mopping Pressure дополнительно обеспечивает давление 15 Н, позволяя пылесосу более эффективно воздействовать на загрязнения.

Особого внимания тут заслуживает система Edge-Adaptive Roller Mop. Благодаря специальной конструкции ролик может выдвигаться в сторону стены, обеспечивая уборку вдоль плинтусов и на участках, которые часто остаются без должного внимания.

А как же ковры?

Для наших домов этот вопрос особенно актуален. Ковры были частью нашего быта с самых древних времен, причём даже в современных квартирах они являются неотъемлемой частью интерьера и нередко сочетаются с паркетом, ламинатом и другими твёрдыми покрытиями.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow учитывает эту особенность благодаря системе автоматического подъёма моющего ролика на высоту до 15 мм. При обнаружении коврового покрытия специальный механизм Innovative Roller Shield формирует защитный барьер между влажным роликом и поверхностью ковра.

Что еще интересного в устройстве?

Roborock Qrevo Curv 2 Flow оснащён системой Certificated Dual Anti-Tangled System, которая препятствует спутыванию волос и шерсти как на основной, так и на боковой щётке. При этом мощность всасывания 20 000 Па HyperForce® позволяет устройству собирать пыль и другие загрязнения с различных поверхностей. Однако высокая мощность - лишь одна из составляющих качественной уборки. Не менее важно, насколько уверенно робот ориентируется в пространстве и способен обходить предметы, встречающиеся на его пути. Здесь в работу вступают технологии Reactive AI Obstacle Recognition и PreciSense LiDAR Navigation, которые помогают устройству распознавать препятствия, ориентироваться в помещении и планировать маршрут уборки.

Согласитесь, автоматическая уборка теряет часть своего удобства, если после каждого использования необходимо самостоятельно промывать щётки и очищать устройство.

Так, Roborock Qrevo Curv 2 Flow после завершения уборки сам отправляется на док-станцию, где его моющий ролик промывается, а затем высушивается горячим воздухом. Таким образом, ваш робот-пылесос готов к следующему использованию, без вашего вмешательства. Док-станция также предусматривает отдельные резервуары для чистой и грязной воды объёмом 4,1 и 2,9 литра соответственно, а также пылесборник объёмом 2,5 литра. А для продолжительной работы он также оснащён аккумулятором ёмкостью 5 200 мА·ч.

Технологии, которые оставляют больше времени для себя.

Сегодня бытовая техника постепенно перестаёт быть просто набором отдельных устройств для выполнения конкретных задач. Всё большее значение приобретают самостоятельность, интеллектуальное управление и способность адаптироваться к повседневным потребностям человека.

Именно в этом направлении развивается Roborock - бренд, который, согласно данным IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, занял в 2025 году первое место в мире в категории умных роботов для уборки. Roborock Qrevo Curv 2 Flow демонстрирует, как современные технологии могут сделать привычную уборку более самостоятельной и удобной. Ведь главное преимущество автоматизации заключается не только в чистых полах, но и в возможности уделять больше времени семье, отдыху и действительно важным делам.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow можно приобрести в официальных розничных магазинах Kontakt, Baku Electronics, Irshad и Technohome, а также в интернет-магазинах Kontakt, Baku Electronics и Irshad.

Пылесос также доступен для покупки в рассрочку. Подробную информацию об условиях рассрочки можно уточнить непосредственно у продавца.

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Дополнительную информацию о модели и условиях покупки можно найти на официальных страницах Roborock в социальных сетях. Подписывайтесь на Roborock в Instagram (@roborock.az) и TikTok (@roborock.az), чтобы быть в курсе последних новостей.