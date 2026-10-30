Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь?

В Азербайджане установят размеры оплаты услуг и дополнительных расходов при оказании бесплатной юридической помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие нормы предусмотрены законопроектом "О бесплатной юридической помощи", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, оплата профессиональной юридической помощи составит 0,0275 минимальной месячной заработной платы за каждый час работы. За оказание первичной юридической помощи предусмотрена выплата в размере 0,015 минимальной зарплаты за каждую предоставленную услугу.

Дополнительные расходы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи (канцелярские, почтовые, транспортные и коммуникационные расходы), будут компенсироваться в размере 5% от установленной оплаты услуг.

При оказании профессиональной юридической помощи в выходные, праздничные дни, в День всенародной скорби, а также в ночное время адвокатам будут выплачивать двойную почасовую ставку. При этом размер доплаты на дополнительные расходы останется прежним - 5%.

Порядок выплаты вознаграждений и компенсации дополнительных расходов будет определяться уполномоченным органом.

Для получения выплат из государственного бюджета лица, оказывающие бесплатную юридическую помощь, должны будут обращаться в Коллегию адвокатов. Кроме того, они обязаны представлять туда отчеты один раз в квартал по форме, утвержденной Президиумом Коллегии.

На основании этих отчетов Коллегия адвокатов будет производить выплаты за оказанную помощь. Исключение составят лица, предоставляющие юридические услуги на безвозмездной основе в рамках программы pro bono. При несоответствии отчетов установленным требованиям или выявлении нарушений предусмотренных законом условий выплаты производиться не будут.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.