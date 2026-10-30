SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО

SOCAR ввела в эксплуатацию 100-ю автозаправочную станцию в Румынии.

Как говорится в сообщении компании, новая АЗС открылась в городе Галац на востоке Румынии, на берегу реки Дунай. Галац является одним из важных экономических и культурных центров региона, передает Day.Az.

Выступая на официальной церемонии открытия, вице-президент SOCAR Анар Мамедов отметил, что 15 лет назад, при вводе в эксплуатацию первой автозаправочной станции под брендом SOCAR в Румынии, компания поставила перед собой такие цели, как создание сильного бренда, предоставление высококачественных продуктов и услуг, а также завоевание доверия клиентов.

"Румыния занимает особое место в нашей стратегии. Эта страна стала одним из первых государств Европейского союза, в экономику которого мы начали инвестировать под брендом SOCAR. Наше присутствие и развитие на этом рынке отражают нашу веру в экономику Румынии, ее деловую среду и население. Сегодня мы достигли отметки в 100 автозаправочных станций", - заявил Анар Мамедов.

Генеральный директор SOCAR Petroleum SA Рамин Алиев, в свою очередь, назвал открытие 100-й АЗС в Румынии важным событием для компании.

"В последующие годы мы намерены укреплять свои позиции на румынском рынке и увеличивать долю рынка. В то же время инвестиции в логистическую инфраструктуру Румынии, включая топливные склады, позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение наших автозаправочных станций и стабильные поставки топлива. Одним из преимуществ для клиентов SOCAR является возможность приобретать топливо непосредственно у производителя. Это позволяет нам предлагать продукцию, сочетающую высокое качество и производительность. Наша цель - создать сеть, которой румынские клиенты смогут доверять каждый день", - отметил он.

В сообщении компании отмечается, что, как и на других автозаправочных станциях SOCAR, на новой АЗС клиентам предлагаются бензин Nano 95 и Nano 98, а также дизельное топливо Nano Diesel и Nano Super Diesel. Кроме того, на территории станции работает кафе Nar, где можно приобрести местную продукцию и товары, доставленные из Азербайджана.

В рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan на автозаправочных станциях оборудованы специальные азербайджанские уголки. Кроме того, на мониторах, установленных на всех АЗС SOCAR в Румынии, регулярно демонстрируются видеоролики, направленные на популяризацию Азербайджана.

Напомним, что SOCAR осуществляет деятельность в Румынии через компанию SOCAR Petroleum SA, созданную в 2011 году.

В 2025 году оборот компании составил 3,9 миллиарда румынских леев (около 750 миллионов евро), что на 9,7 процента превышает показатель предыдущего года.

В настоящее время компания располагает тремя топливными хранилищами в стране. Общий объем инвестиций SOCAR в экономику Румынии достиг 400 миллионов румынских леев (около 78,4 миллиона евро).