Зарплату можно будет получать через любой банк

С 1 апреля следующего года граждане смогут переводить свои зарплатные счета в любой выбранный банк без каких-либо дополнительных комиссий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, об этом написал в социальной сети юрист и финансовый эксперт Акрам Гасанов.

По его словам, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов сообщил об этом на встрече с экономистами.

"Это позволит защитить права потребителей, а также усилить конкуренцию на рынке, что может привести к снижению процентных ставок", - отметил А. Гасанов.