https://news.day.az/society/1870798.html Зарплату можно будет получать через любой банк С 1 апреля следующего года граждане смогут переводить свои зарплатные счета в любой выбранный банк без каких-либо дополнительных комиссий. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, об этом написал в социальной сети юрист и финансовый эксперт Акрам Гасанов.
Зарплату можно будет получать через любой банк
С 1 апреля следующего года граждане смогут переводить свои зарплатные счета в любой выбранный банк без каких-либо дополнительных комиссий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, об этом написал в социальной сети юрист и финансовый эксперт Акрам Гасанов.
По его словам, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов сообщил об этом на встрече с экономистами.
"Это позволит защитить права потребителей, а также усилить конкуренцию на рынке, что может привести к снижению процентных ставок", - отметил А. Гасанов.
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