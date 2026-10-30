В Баку закрыли отель - ВИДЕО

В Баку приостановлена деятельность отеля, представляющего пожарную опасность.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в ходе проверки гостиницы, расположенной по адресу: Бинагадинский район, поселок Биляджары, улица Рашида Исмайлова, 17, сотрудники Государственной службы пожарного надзора выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности.

В частности:

- неисправна автоматическая система пожарной сигнализации;

- не проводились профилактические проверки электрохозяйства и не составлялись соответствующие акты;

- объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения;

- деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом;

- эвакуационные пути загромождены различными материалами;

- проектная документация на капитальный ремонт, реконструкцию и расширение объекта не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

В связи с выявленными грубыми нарушениями требований и норм пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности гостиницы. Копия решения вручена представителю объекта.