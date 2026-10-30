В Баку закрыли отель - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность отеля, представляющего пожарную опасность.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что в ходе проверки гостиницы, расположенной по адресу: Бинагадинский район, поселок Биляджары, улица Рашида Исмайлова, 17, сотрудники Государственной службы пожарного надзора выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности.
В частности:
- неисправна автоматическая система пожарной сигнализации;
- не проводились профилактические проверки электрохозяйства и не составлялись соответствующие акты;
- объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения;
- деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом;
- эвакуационные пути загромождены различными материалами;
- проектная документация на капитальный ремонт, реконструкцию и расширение объекта не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.
В связи с выявленными грубыми нарушениями требований и норм пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности гостиницы. Копия решения вручена представителю объекта.
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