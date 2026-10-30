Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в основном осадков не предвидится, однако ночью и утром в отдельных местах возможен дождь. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 17-20 градусов. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах ожидаются дожди, местами кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. В высокогорных районах возможен снег. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 17-21 градус. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az