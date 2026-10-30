https://news.day.az/society/1870824.html В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" Новый закон установит дополнительные обязательства для адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи"

Общество, 30 октября 2026 13:36 (UTC +04:00) 331
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи"

Новый закон установит дополнительные обязательства для адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов, обеспечение качественной юридической помощью лиц, имеющих право на ее бесплатное получение, и определение организационных, правовых и экономических основ предоставления такой помощи.

Согласно законопроекту, бесплатная юридическая помощь будет предоставляться в двух формах: первичной и профессиональной.

Первичная юридическая помощь будет включать информирование граждан об их правах и обязанностях, способах реализации прав во внесудебном и судебном порядке, а также методах правовой защиты. Кроме того, она предусматривает содействие в подготовке заявлений, жалоб и других документов, а также иные виды помощи, не относящиеся к профессиональной юридической помощи.

Профессиональная юридическая помощь будет охватывать защиту подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, представительство потерпевших и частных обвинителей, оказание юридической помощи жертвам торговли людьми, детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации или сексуального насилия, лицам, пострадавшим от домашнего насилия, а также лицам, задержанным в административном порядке.

Кроме того, профессиональная помощь будет предусматривать защиту и представительство по делам об административных правонарушениях, судебное представительство в гражданских и административных спорах, а также представительство лиц, обратившихся с жалобами на нарушение своих прав и свобод в Конституционный суд и другие государственные органы.

В законопроекте бесплатная юридическая помощь определяется как предоставление первичной или профессиональной юридической помощи за счет средств государственного бюджета. Одновременно отдельно закрепляется понятие юридических услуг pro bono.

В соответствии с этим адвокаты будут обязаны ежегодно оказывать не менее 30 часов бесплатной юридической помощи лицам, предусмотренным законопроектом, в общественных интересах и без взимания платы. Первичная юридическая помощь, в свою очередь, сможет предоставляться параюристами, помощниками адвокатов и другими организациями, предусмотренными законопроектом.

Согласно проекту, законодательство о бесплатной юридической помощи будет состоять из Конституции Азербайджана, международных договоров, участником которых является страна, нового закона, процессуального законодательства, Кодекса об административных правонарушениях, закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и других нормативно-правовых актов.

Закон не будет распространяться на вопросы защиты прав граждан в международных организациях и их представительствах, дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана. В Алятской свободной экономической зоне отношения в этой сфере будут регулироваться в соответствии с законом "Об Алятской свободной экономической зоне".

Предлагается, чтобы бесплатная юридическая помощь предоставлялась на принципах равенства, доступности, профессионализма, оперативности, качества и эффективности, конфиденциальности, а также недопустимости конфликта интересов.

Если иное не предусмотрено законом, такая помощь будет финансироваться за счет средств, выделяемых из государственного бюджета Коллегии адвокатов.

Законопроект определяет широкий перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В него входят малообеспеченные граждане, нуждающиеся в юридической помощи, но не имеющие достаточных средств для оплаты услуг и сопутствующих расходов. В частности, речь идет о членах семей, получающих адресную государственную социальную помощь, неработающих лицах с инвалидностью, а также гражданах, зарегистрированных в соответствующих государственных органах в качестве безработных.

Кроме того, право на бесплатную юридическую помощь получат члены семей шехидов, ветераны войны, жертвы торговли людьми, лица, пострадавшие от домашнего насилия, граждане, сообщившие о правонарушениях, связанных с коррупцией, несовершеннолетние, лица со статусом беженца и получившие политическое убежище в Азербайджане, а также лица, оставшиеся без родительского попечения, и представители соответствующих категорий.

В этот перечень также включены лица, освободившиеся из исправительных учреждений (в течение одного года со дня освобождения), и граждане, в отношении которых осуществляется пробационный надзор.

Отдельные гарантии предусмотрены в отношении защиты по уголовным делам. Профессиональная юридическая помощь за счет государственного бюджета будет предоставляться подозреваемым и обвиняемым, не имеющим достаточных средств, а также частным обвинителям, жертвам торговли людьми, детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации или сексуального насилия, лицам, пострадавшим от домашнего насилия, и лицам, признанным правопреемниками умерших потерпевших.

Предлагается также предоставлять за счет государства профессиональную юридическую помощь для судебного представительства лиц, определенных законодательством, в рамках гражданских и административных споров.

Воспользоваться этой гарантией смогут и лица, задержанные в административном порядке, а также физические лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении. Представительство лица, подавшего жалобу в Конституционный суд в связи с нарушением его прав и свобод, также сможет осуществляться за счет государства в установленном порядке.

Организация бесплатной юридической помощи будет возложена преимущественно на Коллегию адвокатов. Коллегия будет вести реестр лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь, с учетом территорий их деятельности.

Желающие получить такую помощь смогут обратиться в Коллегию лично, по почте или в электронной форме.

К заявлению, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо будет приложить документы, подтверждающие принадлежность заявителя к соответствующей категории.

В законопроекте отдельно перечислены документы, подтверждающие статус члена семьи шехида, ветерана войны, жертвы торговли людьми, лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, беженца, пострадавшего от домашнего насилия, освобожденного из исправительного учреждения или находящегося под пробационным надзором.

Предусматривается, что заявление и приложенные к нему документы будут рассматриваться в течение семи рабочих дней со дня регистрации.

При выявлении недостатков заявитель будет уведомлен о них не позднее двух рабочих дней. Устранить выявленные недостатки он должен будет в течение максимум 10 рабочих дней с момента получения уведомления. На этот период течение основного срока рассмотрения заявления будет приостанавливаться.

Решение об отказе в предоставлении бесплатной юридической помощи должно быть мотивированным. Заявитель сможет обжаловать его в Коллегии адвокатов или в суде.

Основаниями для отказа станут несвоевременное устранение недостатков в документах, предоставление искаженной информации, отсутствие у заявителя принадлежности к категориям лиц, предусмотренным законом, а также повторное обращение по одному и тому же вопросу без предоставления новых сведений после получения трех обоснованных ответов в течение года. Отказ также возможен, если обращение не касается вопроса, требующего юридической помощи.

Согласно законопроекту, государственные органы, Коллегия адвокатов и лица, оказывающие юридическую помощь, должны будут содействовать гражданам, имеющим право на такую помощь, в получении необходимых документов.

При выборе адвоката будут учитываться предпочтения заявителя в отношении конкретного специалиста, его рабочая нагрузка, специализация, опыт и другие обстоятельства, необходимые для решения дела.

Предусматривается, что после получения соответствующих документов в течение трех дней заявителю должна быть оказана первичная юридическая помощь либо заключен договор на предоставление профессиональной юридической помощи.

В уголовных делах и делах об административных правонарушениях вопрос о предоставлении помощи для представительства потерпевшего будет решаться органом, осуществляющим уголовное судопроизводство или уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, на основании письменного обращения гражданина. Такие заявления должны рассматриваться в течение семи дней.

Законопроект также предусматривает возможность замены адвоката.

Адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь, может быть заменен по письменному обращению заявителя, если имеются достаточные основания полагать, что он заинтересован в исходе дела либо возникают сомнения в его объективности и беспристрастности. Основанием для замены также может стать собственное письменное и мотивированное обращение адвоката.

Если в процессе предоставления бесплатной юридической помощи лицо впоследствии утратит право на ее получение, это не станет основанием для прекращения помощи по уже начатому делу.

Лица с инвалидностью, нуждающиеся в помощи специализированных посредников, будут обеспечиваться за счет государственного бюджета услугами чтецов и профессиональных сурдопереводчиков.

Законопроект предусматривает и отдельный финансовый механизм на случай невыполнения адвокатами обязательств по оказанию услуг pro bono.

Так, в случае несоблюдения требования об оказании не менее 30 часов бесплатной юридической помощи в год адвокаты должны будут выплачивать Коллегии адвокатов по 18 манатов за каждый неотработанный час. Одновременно вводится запрет на необоснованный отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи.

Предполагается, что первичную юридическую помощь смогут оказывать параюристы, помощники адвокатов и сами адвокаты. Юридические клиники также получат право предоставлять такую помощь под руководством и контролем преподавателей юридических дисциплин.

Проект закона определяет и правовые основы института параюристов в Азербайджане.

Лица с высшим образованием, желающие получить статус параюриста, должны будут обратиться в Коллегию адвокатов, успешно пройти обучение по программе первоначальной подготовки и получить соответствующий сертификат.

После этого им будет присваиваться статус параюриста, а их реестр будет вести Президиум Коллегии адвокатов.

Параюристами не смогут стать лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, лица, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение о применении принудительных мер медицинского характера, а также граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Первоначальная подготовка параюристов будет осуществляться за счет государственного бюджета. Они смогут работать на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с адвокатскими образованиями или адвокатами, осуществляющими индивидуальную деятельность.

Оплата их услуг также будет производиться за счет государственного бюджета. Параюристы будут обязаны обеспечивать конфиденциальность полученной информации и соблюдать правила этического поведения.

Законопроект определяет также права и обязанности лиц, получающих профессиональную юридическую помощь.

Они смогут самостоятельно выбирать адвокатское образование или адвоката, отказываться от их услуг, а также обращаться за помощью лично или через законных представителей.

Вместе с тем для обеспечения оперативного и эффективного оказания помощи получатели услуг должны будут предоставлять все документы и информацию, имеющие отношение к делу, и своевременно сообщать об изменениях обстоятельств, послуживших основанием для предоставления юридической помощи.

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, будут отбираться в соответствии с правилами, установленными Президиумом Коллегии адвокатов.

Профессиональная юридическая помощь будет предоставляться на основании договора между адвокатом или адвокатским образованием и получателем помощи. В договоре должно быть указано, что юридические услуги оказываются за счет средств государственного бюджета.

Законопроект предусматривает конкретный механизм финансирования бесплатной юридической помощи.

Предлагается установить размер оплаты профессиональной юридической помощи за каждый рабочий час на уровне 0,0275 минимальной месячной заработной платы, а первичной юридической помощи - 0,015 минимальной месячной заработной платы за каждую оказанную юридическую услугу.

Для покрытия канцелярских, почтовых, коммуникационных, транспортных и других дополнительных расходов предусматривается доплата в размере 5% от суммы вознаграждения.

При оказании профессиональной юридической помощи в выходные дни, дни голосования, праздничные дни, не являющиеся рабочими, в день общенационального траура, а также в ночное время оплата услуг адвокатов будет производиться в двойном размере за каждый рабочий час. При этом дополнительная выплата в размере 5% на сопутствующие расходы останется неизменной.

Порядок оплаты услуг и возмещения других расходов лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, будет определять уполномоченный орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Для получения оплаты за оказанные услуги адвокаты должны будут обращаться в Коллегию адвокатов в установленном порядке.

Выплата вознаграждения будет зависеть от отчетов о предоставленных услугах. Если отчеты не будут представлены по установленной форме либо будут выявлены нарушения требований к оказанию юридической помощи, оплата производиться не будет.

Законопроект предусматривает создание развернутой системы учета и отчетности в сфере бесплатной юридической помощи.

Лица, оказывающие такую помощь, должны будут вести учет следующих сведений: фамилия, имя и отчество заявителя, серия и номер удостоверения личности или удостоверения беженца, место жительства, категория, к которой он относится, содержание обращения и запрашиваемых юридических услуг, количество заключенных договоров, размер оплаты услуг и других расходов, совершенные процессуальные действия, затраченное рабочее время и результаты оказанной помощи.

Все документы, связанные с юридическими услугами, предполагается хранить в течение двух лет.

Лица, оказывающие бесплатную юридическую помощь, должны будут один раз в квартал представлять отчеты по форме, установленной Президиумом Коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов, в свою очередь, будет обобщать эти отчеты и публиковать соответствующую информацию на своем официальном интернет-ресурсе не позднее 20 января следующего года.

В публикуемых данных будут отражаться обобщенные сведения о лицах, получивших бесплатную юридическую помощь, и тех, кто ее предоставлял, оказанных услугах, в том числе в рамках pro bono, выплаченных вознаграждениях и других расходах, замене назначенных для оказания помощи специалистов и причинах такой замены, а также жалобах заявителей и принятых мерах.

При этом должна быть обеспечена защита адвокатской тайны.

Последняя статья законопроекта устанавливает, что лица, нарушившие его требования, будут нести ответственность в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, в случае принятия новый закон будет регулировать не только круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, но и весь механизм ее предоставления: порядок обращения, представления документов и принятия решений, обжалования отказов, выбора и замены адвокатов, деятельность параюристов, государственные выплаты, услуги pro bono, систему учета, отчетности и общественного информирования.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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