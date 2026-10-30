На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возобновлена деятельность Государственного природного заповедника "Баситчай" и Государственного природного заказника "Дашалты".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, состоявшемся в городе Агдаме.

"В то же время продолжаются работы по восстановлению деятельности Государственного природного заповедника "Гарагель", а также государственных природных заказников "Губадлы", "Аразбойу" и "Лачин", - сказал он.

По словам В. Керимова, в целях популяризации богатой экосистемы и природного наследия освобожденных от оккупации территорий на международном уровне, восстановления и сохранения биоразнообразия, обеспечения устойчивого использования природных ресурсов, расширения социально-экономических возможностей и развития экотуризма в регионе распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 20 октября 2026 года был создан Карабахский национальный парк.

Общая площадь национального парка составляет 88 418 гектаров. Из них 44 773,79 гектара расположены на территории Агдеринского района, 24 597,80 гектара - Ходжалинского района, 13 514,98 гектара - Кяльбаджарского района, 5 314,34 гектара - Шушинского района и 217,09 гектара - Лачинского района.

Заместитель министра также сообщил, что начаты исследовательские работы по созданию нового национального парка на территории Восточно-Зангезурского экономического района. В настоящее время ведется подготовка проекта картографической схемы данной территории.

Отметим, что в городе Агдаме проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании принимают участие представители соответствующих государственных органов, входящих в состав Рабочей группы, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачинском и Кяльбаджарском районах, а также в городе Ханкенди, и представители служб восстановления, строительства и управления.

На встрече обсуждается ход выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов и вырубке зеленых насаждений на освобожденных от оккупации территориях.