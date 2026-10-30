Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров успешно начал выступление на турнире Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 73 кг азербайджанский спортсмен одержал победу над румыном Борсом Думитреску в 1/16 финала и пробился в следующий раунд.

В этой же весовой категории Камран Сулейманов должен встретиться с узбекистанцем Замохшари Бекмуродовым.

В женских соревнованиях Судаба Агаева (70 кг) вышла в 1/8 финала, где ее соперницей станет португалка Тиана Пина.

Напомним, в первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали. Балабей Агаев (60 кг) и Кенуль Алиева (48 кг) стали победителями соревнований, а Рашад Елькиев (66 кг) выиграл бронзу.