ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками

Делегация Центрального банка Узбекистана посетила с рабочим визитом Центральный банк Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отмечено, что в ходе встреч, состоявшихся в рамках визита, был представлен национальный опыт по определению и оценке стратегических и операционных рисков, применению ключевых индикаторов риска (KRI), самооценке рисков и механизмов контроля (RCSA), а также по координации процессов управления, рисков и комплаенса (GRC).

Кроме того, состоялись обсуждения рисков информационных технологий и по кибербезопасности, управления финансовыми рисками, методологий оценки и институциональных подходов.

Председатель ЦБА Талех Кязымов на состоявшейся накануне пресс-конференции заявил, что ведомство открыто к расширению деятельности иностранных финансовых институтов, в том числе банков, а также участников сектора рынков капитала и страхования.

По его словам, с целью повышения интереса иностранных инвесторов к финансовому сектору Азербайджана ЦБА принимает участие в международных мероприятиях и представляет финансовые возможности страны.

Председатель ЦБА также затронул вопрос интеграции платежных систем и обмена информацией между Азербайджаном и другими странами. Он отметил, что в настоящее время не существует единой международной цифровой платформы, объединяющей центральные банки различных стран.

По словам Т. Кязымова, Центробанк Азербайджана ведет двусторонние переговоры с центральными банками отдельных стран в этом направлении и уже приступил к более детальным обсуждениям с несколькими государствами.