В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта

В Азербайджане установят новые штрафы за нарушение законодательства о судебно-экспертной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о поправках в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за занятие судебно-экспертной деятельностью без включения в Реестр судебных экспертов, а также за использование выражения "судебный эксперт" в отношении себя или словосочетания "судебная экспертиза" в названии организации будут штрафовать:

- физических лиц - на 2 000 манатов;

- должностных лиц - на 3 000 манатов.

За оказание любого воздействия на судебного эксперта или создание препятствий при проведении экспертизы предусмотрены штрафы:

- для физических лиц - 300 манатов;

- должностных лиц - 600 манатов;

- юридических лиц - 900 манатов.

Кроме того, за непредоставление по запросу руководителя учреждения судебной экспертизы необходимых эталонных образцов и технических данных, независимо от формы собственности организации, будут штрафовать:

- физических лиц - на 1 000 манатов;

- должностных лиц - на 2 000 манатов;

- юридических лиц - на 3 000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.