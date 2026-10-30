В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта
В Азербайджане установят новые штрафы за нарушение законодательства о судебно-экспертной деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о поправках в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за занятие судебно-экспертной деятельностью без включения в Реестр судебных экспертов, а также за использование выражения "судебный эксперт" в отношении себя или словосочетания "судебная экспертиза" в названии организации будут штрафовать:
- физических лиц - на 2 000 манатов;
- должностных лиц - на 3 000 манатов.
За оказание любого воздействия на судебного эксперта или создание препятствий при проведении экспертизы предусмотрены штрафы:
- для физических лиц - 300 манатов;
- должностных лиц - 600 манатов;
- юридических лиц - 900 манатов.
Кроме того, за непредоставление по запросу руководителя учреждения судебной экспертизы необходимых эталонных образцов и технических данных, независимо от формы собственности организации, будут штрафовать:
- физических лиц - на 1 000 манатов;
- должностных лиц - на 2 000 манатов;
- юридических лиц - на 3 000 манатов.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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