Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку

В детском центре развития "EOS", расположенном в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, распространились видеокадры, на которых запечатлено физическое насилие в отношении малолетних детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мерданоглу опубликовал заявление по этому поводу в социальных сетях.

По его словам, по факту физического насилия в отношении малолетнего ребенка в детском саду возбуждено уголовное дело.

"На кадрах, показанных телеканалом Xəzər TV и распространившихся сегодня в социальных сетях, запечатлено, как в одном из частных детских садов столицы директор учреждения применяет физическое насилие в отношении малолетнего ребенка. В связи с этим Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Согласно информации, предоставленной Государственному комитету, по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и правовой оценки случившегося.

Мы решительно осуждаем любые формы насилия в отношении детей. Каждый ребенок имеет право расти в безопасной среде, а его права и интересы должны быть защищены", - заявил представитель ведомства.

Отметим, что накануне в СМИ также распространились видеозаписи, связанные с этими обвинениями. Родители утверждают, что их дети получили серьезную психологическую травму в детском саду и подвергались избиению со стороны руководства учреждения.

По словам заявителей, несмотря на ежемесячную плату в размере 200 манатов за каждого ребенка, в центре их детям не обеспечивали должного ухода. Также отмечается, что ранее в отношении директора уже поступали аналогичные жалобы.