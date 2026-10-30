Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф

- За это вам грозит штраф

Штрафы за распространение незаконной рекламы на автотранспортных средствах будут снижены с 2 тысяч манатов до 50 манатов.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Так, согласно действующему законодательству, за распространение рекламы на автотранспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти или с нарушением правил размещения рекламы на транспортных средствах физические лица штрафуются на сумму от 30 до 50 манатов, должностные лица - от 150 до 200 манатов, юридические лица - от 1500 до 2000 манатов.

Согласно законопроекту, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти или с нарушением правил размещения рекламы на транспортных средствах будет налагаться штраф в размере 50 манатов.

В законопроекте также предлагается выявлять факты распространения рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти или с нарушением правил размещения рекламы на транспортных средствах с помощью специальных технических средств, имеющих функции фото- или видеофиксации.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.