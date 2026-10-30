https://news.day.az/azerinews/1870874.html Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Qax rayonunda yerləşən evdən məişət əşyaları oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən S.Məmmədli müəyyən edilərək saxlanılıb.
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Qax rayonunda yerləşən evdən məişət əşyaları oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən S.Məmmədli müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla onun rayon ərazisində yerləşən bir neçə fərdi yaşayış evindən də oğurluq etdiyi müəyyənləşdirilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. S.Məmmədli barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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