Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономические последствия конфликта вокруг Ирана уже обошлись Европе более чем в €100 млрд за последние восемь месяцев, в связи с чем призвал стороны к дипломатическому урегулированию ситуации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы задействуем множество каналов для координации и наших дипломатических усилий, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. Он оказывает масштабное влияние на Европу. Из-за этого конфликта мы уже несем колоссальные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили €100 млрд", - сказал Мерц журналистам в ходе визита в Республику Корея.

Именно столько, по его словам, предприятия и потребители в Европе переплатили из-за того, что конфликт привел к росту цен на энергию. "Поэтому у нас есть и прямой экономический интерес в том, чтобы это противостояние прекратилось как можно быстрее. Я могу лишь сказать всем сторонам конфликта: этот кризис невозможно разрешить военным путем, его необходимо решать дипломатически, путем переговоров", - утверждал канцлер ФРГ.

Его слова, как пояснил Мерц, относится и к Израилю, и к его переизбранному или, возможно, новому правительству. "Данный конфликт не имеет военного решения", - повторил канцлер, добавив, что Германия готова оказывать содействие мирному процессу, используя свои дипломатические контакты на Ближнем Востоке.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.