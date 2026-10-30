https://news.day.az/politics/1870894.html Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов Армения должна предпринять необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов

Политика, 30 октября 2026 16:26 (UTC +04:00) 397
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги

Армения должна предпринять необходимые политические и правовые шаги для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов 30 октября в ходе выступления на 13-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец конфликту, а текст мирного договора, подготовленный на основе принципов, предложенных азербайджанской стороной, был парафирован в прошлом году.

В ходе выступления также было отмечено, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, создается современная инфраструктура. В настоящее время около 100 тысяч человек проживают, работают и учатся на этих территориях.

Отметим, что по итогам саммита была принята Анкарская декларация.

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