В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц

В рамках мер по сохранению биологического разнообразия и восстановлению экосистем на территориях Джебраильского, Лачинского и Кельбаджарского районов было выпущено около 70 животных и птиц различных видов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, состоявшемся 30 октября в Агдаме.

По словам В. Керимова, в рамках мероприятий по реинтродукции в указанные районы были выпущены 40 джейранов, 5 соколов, 4 восточнокавказских тура, 10 кекликов и 3 безоаровых козла.

Отметим, что в Агдаме проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В заседании принимают участие представители государственных структур, входящих в состав Рабочей группы, специальных представительств Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачинском и Кельбаджарском районах, а также в городе Ханкенди. Кроме того, в мероприятии участвуют представители служб восстановления, строительства и управления.

На встрече обсуждается ход выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, а также вопросы, связанные со сносом зеленых насаждений на освобожденных от оккупации территориях.