В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО

В городе Агдам проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих государственных органов, входящих в состав Рабочей группы, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачинском и Кяльбаджарском районах, а также в городе Ханкенди. Кроме того, участвуют представители служб восстановления, строительства и управления.

В ходе заседания обсуждается соблюдение экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, а также вопросы, связанные с удалением зеленых насаждений на освобожденных от оккупации территориях.

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