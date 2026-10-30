Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен

Движение пассажирских поездов по маршруту Баку - Балакен - Баку возобновится с 20 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, движение поездов будет восстановлено после завершения ремонтно-восстановительных работ на участке железной дороги Гах - Балакен.

Напомним, что в июле этого года из-за нестабильных погодных условий и сильных дождей, наблюдавшихся в Гахском, Загатальском и Балакенском районах, железнодорожная инфраструктура на участке Гах - Балакен получила серьезные повреждения. Селевые потоки на отдельных участках полностью смыли железнодорожное полотно.

В связи с этим с 1 августа движение поездов по маршруту Баку - Балакен - Баку было временно приостановлено.

Ранее ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщало, что в рамках восстановления поврежденных участков проводится реконструкция железнодорожной инфраструктуры, а для предотвращения подобных происшествий в будущем устанавливаются водопропускные сооружения.

Отметим, что ранее сообщалось о планах возобновить движение поездов по этому маршруту в ноябре после завершения ремонтных работ.