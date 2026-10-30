Сахиба Гафарова сделала замечание депутату
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сделала замечание депутату Агилю Аббасу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на пленарном заседании парламента, депутат заявил, что, несмотря на наличие в Агдаме родительского дома и земельного участка, ни он сам, ни его братья и сестры не смогли получить квартиры в новых жилых домах.
По словам депутата, поскольку он много лет живет в Баку, у него нет регистрации в Агдаме. Регистрация его братьев и сестер также была изменена по разным причинам, поэтому их не включили в списки на получение жилья. Отметив, что получает многочисленные обращения по этому вопросу, Агиль Аббас предложил пересмотреть вопросы статуса вынужденных переселенцев и обеспечения их жильем.
Он также заявил, что теперь вынужден покупать дом в Агдаме за собственные деньги.
"Получается, я должен поехать и купить дом в Агдаме за свои деньги. Почему? Ни мне, ни моему брату, ни пяти сестрам... Ни одна из моих сестер и ни один из братьев не получили жилье", - сказал депутат.
Агиль Аббас подчеркнул, что поднял этот вопрос в Милли Меджлисе, чтобы ответить на обращения жителей Агдама.
В свою очередь, спикер парламента Сахиба Гафарова выразила несогласие с высказываниями депутата. Она напомнила, что в Агдаме ведутся масштабные строительные работы и переселение жителей, и поинтересовалась, кому предоставляют новые дома.
"А кому тогда предоставляют жилье? Откуда привозят людей? Из какой страны их привозят и заселяют туда? Почему вы поднимаете этот вопрос именно сегодня здесь? Почему вы бросаете тень на эту работу?" - заявила Сахиба Гафарова.
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