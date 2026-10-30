Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сделала замечание депутату Агилю Аббасу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на пленарном заседании парламента, депутат заявил, что, несмотря на наличие в Агдаме родительского дома и земельного участка, ни он сам, ни его братья и сестры не смогли получить квартиры в новых жилых домах.

По словам депутата, поскольку он много лет живет в Баку, у него нет регистрации в Агдаме. Регистрация его братьев и сестер также была изменена по разным причинам, поэтому их не включили в списки на получение жилья. Отметив, что получает многочисленные обращения по этому вопросу, Агиль Аббас предложил пересмотреть вопросы статуса вынужденных переселенцев и обеспечения их жильем.

Он также заявил, что теперь вынужден покупать дом в Агдаме за собственные деньги.

"Получается, я должен поехать и купить дом в Агдаме за свои деньги. Почему? Ни мне, ни моему брату, ни пяти сестрам... Ни одна из моих сестер и ни один из братьев не получили жилье", - сказал депутат.

Агиль Аббас подчеркнул, что поднял этот вопрос в Милли Меджлисе, чтобы ответить на обращения жителей Агдама.

В свою очередь, спикер парламента Сахиба Гафарова выразила несогласие с высказываниями депутата. Она напомнила, что в Агдаме ведутся масштабные строительные работы и переселение жителей, и поинтересовалась, кому предоставляют новые дома.

"А кому тогда предоставляют жилье? Откуда привозят людей? Из какой страны их привозят и заселяют туда? Почему вы поднимаете этот вопрос именно сегодня здесь? Почему вы бросаете тень на эту работу?" - заявила Сахиба Гафарова.