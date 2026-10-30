Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу

В медицинской службе органов юстиции будет определен правовой статус военнослужащих, а также усовершенствованы правовые основы прохождения службы в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон "О службе в органах юстиции", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Порядок присвоения специальных званий

Согласно законопроекту, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил и назначенным на должности в медицинской службе, будут присваиваться соответствующие специальные звания с учетом имеющихся у них воинских званий.

При назначении офицеров запаса на должности в медицинской службе первое специальное звание может присваиваться на одну ступень выше, если истек установленный срок пребывания в имеющемся воинском звании.

На время службы сотрудники медицинской службы будут освобождены от призыва на военную службу и военные сборы. Принятые на службу сотрудники будут сняты с воинского учета и поставлены на специальный учет в Министерстве юстиции.

Медицинское обеспечение сотрудников

Согласно проекту, военнослужащие медицинской службы будут проходить службу в медицинских подразделениях лечебных учреждений пенитенциарной службы, медицинских и санитарных частях учреждений, а также в медицинских и санитарных частях специальных подразделений пенитенциарной службы, созданных для охраны пенитенциарных учреждений и конвоирования содержащихся в них лиц.

Порядок прохождения службы военнослужащими медицинской службы будет регулироваться законами "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих", Положением о порядке прохождения военной службы, Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Азербайджанской Республики и другими нормативно-правовыми актами.

Форма одежды

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что сотрудники органов юстиции, имеющие специальные звания и проходящие службу в управлении судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджанской Республики и Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, а также государственные судебные исполнители будут обеспечиваться специальной форменной одеждой.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.