Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики

Автор: Лейла Таривердиева

В пятницу, 30 октября в Баку завершается первый в истории чемпионат мира по футболу FIFA U-15 и фестиваль. Это грандиозное событие в истории мирового футбола, и очень почетно для Азербайджана, что прошло оно именно в нашей стране.

Так уж получилось, что финал и закрытие чемпионата совпало с саммитом Организации тюркских государств, проходящим 30 октября в Анкаре. 29 октября состоялось заседание министров иностранных дел, сегодня - встреча на высшем уровне. В этом году Азербайджан на саммите представляет министр иностранных- дел Джейхун Байрамов, а глава государства будет присутствовать на закрытии U-15.

Почему Президент Ильхам Алиев не поехал в Анкару?

Вопрос вполне закономерный, учитывая, во-первых, отношения Азербайджана и Турции, а во-вторых - отношение Баку к самому вопросу тюркской интеграции. Азербайджан можно смело назвать главной движущей силой этого процесса. если бы не его способность связывать воедино страны и интересы, Совет сотрудничества тюркоязычных стран, возможно, не превратился бы в ОТГ с перспективой трансформации в прочный союз. Азербайджан вложил массу сил и энергии в то, чтобы на тюркском пространстве начали формироваться интеграционные процессы. Он же является связующим звеном этого пространства. Так что говорить об охлаждении Баку к теме тюркского единства говорить было бы несерьезно.

Президент Азербайджана - постоянный участник саммитов Организации тюркских государств. Пропустил он его только раз - в этом году. На то есть свои причины. В первую очередь это финал первого чемпионата U-15. Событие историческое, азербайджанская сторона выложилась на все сто, чтобы провести его на высоком уровне. И было бы неправильным, если на церемонии не присутствовал глава принимающего государства. Поэтому неучастие Президента Ильхама Алиева не стоит считать каким-то политическим демаршем, демонстрацией обиды и тому подобным.

В конце концов, в июле 2024 года Президент Турции не присутствовал на неформальном саммите ОТГ, проводившем в Шуше, отправив вместо себя вице-президента. Причиной было его присутствие на футбольном матче между сборными Турции и Нидерландов в рамках чемпионата мира. Это был всего лишь матч, но турецкий лидер решил остаться, чтобы вдохновить своим присутствием турецких футболистов. Это был его выбор, и никаких претензий у нему в Азербайджане не было. Никто не расценивал это как желание отдалиться от ОТГ или еще как-то.

Поэтому то, что между присутствием на закрытии первого чемпионата мира FIFA U-15 и саммитом ОТГ Президент Азербайджана выбрал первое, не должно восприниматься с конспирологическим подтекстом.

Кстати, Президент Эрдоган не участвовал во Всемирном урбан-форуме, проходившем в Азербайджане в мае 2026 года, а также не присутствовал на седьмом саммите Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в октябре. То есть на проведенных в Баку саммитах с участием глав государств Президента Турции не было.

Возможно, можно было бы сослаться на особые отношения между Азербайджаном и Турцией. Однако турецкая сторона в последние годы очень постаралась сделать так, чтобы в их особом уровне у азербайджанской стороны стали появляться сомнения.

Если даже отложить в сторону некрасивую кампанию против Азербайджана и его лидера, развернувшуюся в последний месяц, все равно картина получится не очень оптимистичная.

Можно заметить, что в последние три года в Турции периодически поднимается волна нападок на Азербайджан. Вначале в ней были перерывы, но затем антиазерабйджанская кампания приняла безостановочный характер. Причина - сотрудничество Баку с Тель-Авивом. Как известно, у Турции с Израилем отношения очень плохие. Во всяком случае, на видимом пространстве. О причинах сейчас говорить не будем. Баку со своей стороны сделал многое, чтобы примирить этих двух своих друзей и партнеров, но у Анкары свои расчеты. Однако это не означает, что будучи братом и союзником Турции, Азербайджан должен строить внешнюю политику по ее образцу. По всей видимости, в Анкаре ожидали от Баку именно этого. Там не совсем верно понимают формулу "одна нация - два государства".

На прошедшем в Баку форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев, не называя никого конкретно, заявил, что ни у кого нет морального права поучать независимую страну, как ей жить и что делать. "Мы никогда так не поступаем. Мы сосредоточены на своих делах, а то, что происходит в других странах - это дело народов этих стран. Это не наше дело. Поэтому мы ожидаем и добиваемся такого же отношения и к себе. И любой признак неуважения, любой признак необоснованного чувства превосходства и необоснованного мнения, будто кто-то может нам что-то диктовать, встречало и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердый подход", - заявил он.

Не будем анализировать, кому это было адресовано, но одним из адресатов наверняка была Турция. То, как разворачивались процессы после принятия решения о единой школьной форме в Азербайджане, говорит само за себя. Это было совершенно неприкрытое, откровенное и при этом еще и очень недипломатичное вмешательство в дела суверенного государства. Создалось ощущение, что соответствующие круги в братской стране копили силы и сейчас ринулись в атаку единым фронтом. Нынешний этап несоюзнического поведения Турции отличался от предыдущих тем, что к нему подключились и официальные круги - представители правящей ПСР и власти. Поэтому, если раньше Баку старался не выносить эти трения на всеобщие обсуждения, а пытался решать все вопросы за закрытыми дверями с целью не нанести урона братским отношениям, в этот раз молчать было уже невозможно. Почему? Потому что промолчала официальная Анкара.

Хотя в центр пропаганды радикальные представители правящих и религиозных кругов Турции выдвигают "обиду" за запрет хиджаба в средних школах нашей страны, на самом деле главным источником недовольства является все тот же Израиль. Хиджаб - это просто повод выплеснуть на Азербайджан все, что накопилось. Баку не присоединяется к антиизраильским акциям в международных организациях, не устраивает демаршей, не поддерживает Аркану в ее критике и мерах против Израиля.

Обратившись к хронологии, можно увидеть, что антиазербайджанская истерия вспыхнула с новой силой после того, как представитель Азербайджана не покинул зал во время выступления Биньямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А тут как раз подоспело решение Кабмина о единой школьной форме, и это стало поводом развернуть совершенно беспрецедентную по оскорбительности и клеветничеству кампанию против Азербайджана. В медиа-пространстве, в соцсетях, даже на очень высоком политическом уровне (бывший главный советник Эрдогана Огтай Сарал) поднялся треск и звон, причем, критика была без оглядки на красные линии, на двусторонние отношения и элементарные нормы приличия. Если подумать, подобных оскорблений на уровне официальных СМИ, политиков и экспертов в адрес Азербайджана не звучало даже со стороны Армении. Хотя мы были врагами.

Что интересно - известно о многочисленных фактах экономического сотрудничества самой Турции с Израилем. Требуя от Азербайджана разорвать все отношения с Тель-Авивом и повторять турецкие нарративы, Анкара сама продолжает получать выгоды от сотрудничества с этой страной. Такая информация не раз проходила в СМИ, однако ни разу не была опровергнута официально.

В общем шуме, поднятом по поводу школьной формы в Азербайджане, слышны и голоса из Ирана, но там на официальном отреагировали более сдержанно и не докатились до оскорблений, ультиматумов и угроз, хотя это было ожидаемо. Удар в спину пришел от братской страны, стратегического союзника. Это было неожиданно и, надо признать, шокировало азербайджанское общество. Более того, турецкая сторона стала застрельщиком антиазербайджанской кампании в странах исламского мира. Арабским странам, где главенствует шариат, не было никакого дела до ношения хиджаба азербайджанскими школьницами, пока в их информационное пространство не вторглись турецкие СМИ и соцсети. Кругам, развернувшим кампанию против Баку, требовался единый исламский фронт, чтобы напугать его и заставить танцевать под чужую дудку.

За все это безобразие несет ответственность правящая Партия справедливости и развития и ее союзники в лице исламистских кругов, связанных с движением "нурсистов". Власти Турции позволили радикалам атаковать дипломатические миссии в Анкаре и Стамбуле. А официальные власти молчали. Только 18 октября Президент Эрдоган позвонил в Баку. Поводом был день восстановления независимости. Главы государств поговорили, и в Турции началась перемотка пленки - пошли задержания главных крикунов и оскорбителей. Поздно. Официальная Анкара должна была сразу пресечь безобразную кампанию. Было понятно, к чему она ведет и сколько трещин образует в восприятии братской страны. Но Анкара молчала несколько недель, давая возможность страстям в своей стране распалиться до крайнего предела. За это время в очень неоднородном, нестабильном и содержащем радикальные элементы турецком обществе успело сформироваться негативное отношение к Азербайджану. Кому это может быть выгодно?

Президент Ильхам Алиев уже не раз указывал, что Баку проводит независимую политику и сам выбирает, с кем ему дружить. Это правило остается и всегда будет оставаться в силе. Не только недругам, но и друзьям надо это уяснить и принимать Азербайджан таким, какой он есть.

Что же касается Организации тюркских государств, то Азербайджан остается самым активным и самым заинтересованным ее участником. Страной, способной противостоять и центробежным силам внутри ОТГ, и внешним противникам тюркской интеграции. Неучастие Президента Ильхама Алиева на саммите в Анкаре ничего в этом подходе не меняет.