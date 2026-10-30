Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе

Сегодня в Неаполе (Италия) стартует чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В первый день турнира борьбу за медали начнут шесть представителей Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 60 кг Мурад Мурадлы в 1/8 финала встретится с испанцем Унаем Пеньясом Мерино. Бабарагим Мирзоев поборется с победителем схватки между итальянцем Марио Тинелли и французом Яном Мотоли Бонгамбе.

В категории до 66 кг Низами Имранов в 1/8 финала встретится с итальянцем Алессио Де Лукой. Соперником Ислама Рагимова на этой же стадии станет победитель поединка между хорватом Кристианом Бутучи и греком Адамом Анастасопулосом.

В весовой категории до 73 кг Абиль Юсубов и Мехти Джафаров начнут выступление с 1/16 финала. Юсубов встретится с хорватом Лукой Катичем, а Джафаров - с представителем Молдовы Владом Митру.

Предварительные схватки начнутся в 13:00 по бакинскому времени, финальный блок - в 19:00.

Чемпионат Европы U23 продлится до 1 ноября. Всего Азербайджан представят девять дзюдоистов в шести весовых категориях.