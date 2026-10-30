https://news.day.az/politics/1870796.html Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы Сегодня в Анкаре проходит 13-й саммит Организации тюркских государств, на котором Азербайджан передаёт председательство Турции. Нашу страну там представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Отсутствие Президента Ильхама Алиева уже обросло толкованиями, и не все из них добросовестны.

Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы

Политика, 30 октября 2026 12:05 (UTC +04:00) 2 299
Организация, которую построил Ильхам Алиев:

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Сегодня в Анкаре проходит 13-й саммит Организации тюркских государств, на котором Азербайджан передаёт председательство Турции. Нашу страну там представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Отсутствие Президента Ильхама Алиева уже обросло толкованиями, и не все из них добросовестны. Чтобы понять этот шаг, полезно вспомнить, какое место ОТГ занимает в политике самого Ильхама Алиева и какой путь организация прошла при его участии.

Этот путь начался семнадцать лет назад в Нахчыване. 3 октября 2009 года президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции подписали там соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Саммит принимал Ильхам Алиев, и его имя открывает перечень подписантов Нахчыванской декларации, которую четыре страны затем направили в ООН. Да, идея тюркского объединения рождалась не в одной столице, но юридическую форму она обрела именно на азербайджанской земле. И до сих пор учредительный документ организации носит имя Нахчывана: именно его в 2019 году ратифицировал Узбекистан, и именно в него вносили поправки после переименования.

Уже в первые годы президент Азербайджана переводил разговор от общих корней к практике. Когда в августе 2013 года Габала принимала третий саммит Тюркского совета, Ильхам Алиев говорил не столько о родстве языков, сколько о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и расширении Бакинского порта до 20 млн тонн. "Впервые в истории Каспий был соединён со Средиземным морем", напоминал он партнёрам. То, что сегодня называют Средним коридором, в Габале - ЕЩЕ 14 ЛЕТ НАЗАД - звучало как стратегия задолго до того, как стало модной темой для экспертов.

Шесть лет спустя Баку принял юбилейный саммит к 10-летию организации, и именно там Узбекистан стал полноправным членом. Председательство Азербайджана, начавшееся тогда, пришлось на самые трудные годы: пандемию и 44-дневную Отечественную войну. И именно с этим багажом Тюркский совет пришёл в ноябре 2021 года в Стамбул, где стал Организацией тюркских государств и принял "Видение тюркского мира-2040".

Тот же саммит наградил Ильхама Алиева Высшим орденом тюркского мира. Освобождение азербайджанских земель от оккупации стало общим активом тюркского мира, и в июле 2024 года лидеры собрались уже в Шуше. Неформальный саммит, который принимал президент Азербайджана, завершился Карабахской декларацией и решением усилить Секретариат организации.

Параллельно менялась и повестка, которую предлагал Баку. В 2023 году в Астане Ильхам Алиев призвал развивать сотрудничество в обороне и оборонной промышленности. А в октябре 2025 года Габала снова приняла саммит, и на этот раз под девизом "Региональный мир и безопасность". Ильхам Алиев заявил там, что тюркские государства должны выступать как единый центр силы, и предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные учения стран ОТГ, а также отметить столетие Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году.

За этими предложениями стояли цифры. По словам главы государства, с 2022 года грузопоток по Среднему коридору вырос примерно на 90%, Азербайджан вложил в экономики братских стран более $20 млрд, а мощность нового порта в Аляте должна достичь 25 млн тонн в год. Двенадцать лет назад в той же Габале речь шла о 20 млн тонн для старого порта. От культурного форума к инфраструктуре, от инфраструктуры к безопасности: на каждом из этих поворотов Баку был не столько участником, сколько автором повестки.

Именно поэтому решение Ильхама Алиева не ехать в Анкару стоит читать не как дистанцию от тюркского мира, а как напоминание о том, на каких условиях этот мир строился. Официальное объяснение звучит просто: плотный график и финал фестиваля FIFA U-15, который впервые проходит в Баку. Но нельзя не видеть и фона. В октябре ряд турецких публичных фигур, включая советника президента Турции, позволили себе оскорбительные высказывания в адрес азербайджанского лидера из-за внутреннего решения Азербайджана о школьной форме. Советник в итоге лишился должности. Для Ильхама Алиева тюркское единство всегда было союзом равных. В этом союзе нет старших и младших, а братство не даёт никому права оценивать внутренние решения партнёра. Азербайджан приходит в организацию не за покровительством. Он приносит туда коридоры, инвестиции, победу в Карабахе и саму идею тюркского центра силы. Солидарность, которую Баку даёт добровольно, предполагает такое же уважение в ответ.

А когда этот баланс нарушается, Ильхам Алиев не делает громких заявлений. Он поздравляет Реджепа Тайипа Эрдогана со 103-летием Турецкой Республики, направляет в Анкару министра для переговоров с Хаканом Фиданом, а сам остаётся в Баку. Союз подтверждён, граница обозначена.

Это, кстати, не особая линия для Турции или для ОТГ. Равноправие давно стало стержнем всей внешней политики президента Ильхама Алиева. "Наша внешняя политика абсолютно независима, она опирается на национальные интересы азербайджанского народа", говорил он ещё в 2014 году. Азербайджан не входит ни в один военно-политический блок и несколько лет возглавлял Движение неприсоединения, объединяющее страны, которые отстаивают своё право не выбирать покровителей.

Один и тот же принцип Ильхам Алиев применяет ко всем партнёрам. От Москвы он добивался признания ответственности за гибель самолёта AZAL. В этом месяце Рамзан Кадыров лично в Баку принёс извинения за оскорбительный инцидент, а в Анкаре лишился поста советник президента. Разные столицы и разная степень близости, но результат один: неуважение к Азербайджану имеет цену, кто бы его ни допустил.

Турция для Азербайджана остаётся союзником, и этот союз закреплён Шушинской декларацией. Но именно потому, что это союз, он строится между равными. Организация, которая родилась в Нахчыване и получила новую повестку в Габале, остаётся в том числе азербайджанским проектом, и Баку не собирается от него отказываться. И тот, кто построил этот тюркский дом, имеет право напомнить, что в нём живут на равных.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #АЗЕРБАЙДЖАН #ШУША #ОТГ
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