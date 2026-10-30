ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами

При увеличении интенсивности или суммы операций финансовых институтов на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом будет проводиться повторная оценка их профилей рисков.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, Центральный банк Азербайджана будет осуществлять надзор за финансовыми институтами и входящими в их состав финансовыми группами, определенными Законом "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма", в порядке и случаях, предусмотренных указанным законом и Законом "О целевых финансовых санкциях".

Центральный банк Азербайджана будет периодически оценивать профили рисков финансовых институтов и финансовых групп в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе риски несоблюдения требований соответствующего законодательства.

Повторная оценка будет проводиться в случае существенных изменений в управлении или операционной деятельности финансового института либо входящей в его состав финансовой группы. К таким изменениям относятся реорганизация, смена бенефициарных собственников, изменение видов деятельности финансового института или группы, состава клиентской базы, географического охвата деятельности, а также увеличение интенсивности или суммы операций на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

В целях осуществления надзорных мероприятий, предусмотренных законами "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", Центральный банк Азербайджана получит право запрашивать у финансовых институтов и финансовых групп необходимые документы и информацию. Они должны будут предоставить запрошенные сведения в срок, установленный в соответствующем письменном запросе.

Периодичность и интенсивность надзорных мероприятий Центрального банка Азербайджана будут определяться с учетом следующих факторов:

- рисков, выявленных в результате оценки профилей рисков финансовых институтов и финансовых групп, а также их политики, внутренних правил, механизмов контроля и процедур;

- рисков легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и финансирования его распространения, существующих на национальном уровне;

- особенностей финансовых институтов и финансовых групп, в том числе их разнообразия и количества, а также объема полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами в рамках риск-ориентированного подхода.

Надзор за финансовыми группами, в состав которых входят банки, отечественные и иностранные страховщики, осуществляющие деятельность в сфере накопительного страхования жизни, перестраховщики и страховые посредники, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, а также представительства иностранных инвестиционных фондов, будет осуществляться на консолидированной основе в целях противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Отметим, что согласно действующему законодательству Центральный банк Азербайджана осуществляет надзор за финансовыми институтами в порядке и случаях, предусмотренных законами "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях". Финансовые институты обязаны соблюдать требования, установленные этими законами.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.