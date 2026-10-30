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Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев

Как мы сообщали ранее, 29 октября скончался народный артист Заур Рзаев. Как передает Day.Az, близкие покойного певца рассказали в комментарии Axşam.az, что церемония прощания пройдет в его доме в кругу родных. Заур Рзаев будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".