https://news.day.az/culture/1870809.html Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев Как мы сообщали ранее, 29 октября скончался народный артист Заур Рзаев. Как передает Day.Az, близкие покойного певца рассказали в комментарии Axşam.az, что церемония прощания пройдет в его доме в кругу родных. Заур Рзаев будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев
Как мы сообщали ранее, 29 октября скончался народный артист Заур Рзаев.
Как передает Day.Az, близкие покойного певца рассказали в комментарии Axşam.az, что церемония прощания пройдет в его доме в кругу родных.
Заур Рзаев будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".
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