Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пленарном заседании будут обсуждаться следующие 11 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О судебно-экспертной деятельности", "Об административном производстве", "О лицензиях и разрешениях" и "О занятости" (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О бесплатной юридической помощи" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "Об адресной государственной социальной помощи", "О предотвращении бытового насилия", "О правах лиц с инвалидностью" и "О правах ребенка" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "О борьбе с коррупцией", "О получении информации", "О персональных данных" и "Об обращениях граждан" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (первое чтение).