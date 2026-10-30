Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Армянский парламент все настойчивее претендует на звание учреждения, где политические противоречия разрешаются не столько с помощью аргументов, сколько при помощи кулаков. Очередная драка между представителями правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Сильная Армения" вновь превратила Национальное собрание в арену выяснения отношений.

Причем участники конфликта, похоже, уже не особенно стесняются: одни объясняют случившееся поведением оппонентов, другие называют потасовку нормальным проявлением парламентаризма. Если так пойдет дальше, армянским избирателям действительно придется задуматься, кого отправлять в законодательный орган - политиков, юристов и экономистов или кандидатов с хорошей ударной техникой.

А началось все с выступления депутата от правящей партии Тарона Чахояна. Обращаясь к руководителю фракции "Сильная Армения" Нареку Карапетяну, он решил обсудить политическую деятельность его родственников, включая отца, дядю и двоюродного брата. Последнему Чахоян припомнил идею создания министерства, которое, по его словам, должно было "удовлетворить всех женщин". Депутат добавил, что до сих пор не услышал извинений за подобные высказывания.

Чахоян сказал правду, но вот тема, мягко говоря, не самая подходящая для парламентской дискуссии о государственных делах.Так или иначе, но в ответ Нарек Карапетян стал выкрикивать что-то со своего места, после чего словесная перепалка переросла в потасовку. Затем в дело вступили другие депутаты, и довольно быстро выяснилось, что парламентская дисциплина в этот момент интересует присутствующих значительно меньше, чем желание выяснить отношения на расстоянии вытянутой руки.

По сообщениям армянских СМИ, в ходе драки депутаты обменивались ударами, у одного из оппозиционеров пошла кровь из носа, у другого оказалась порвана одежда. В какой-то момент в происходящее включились и представители руководства парламента. В частности, в сообщениях о потасовке утверждается, что вице-спикер Вагнаг Алексанян бросил стул в сторону оппозиционных депутатов. Если законодательный орган действительно дошел до подобного уровня выяснения отношений, то вопрос уже не только в том, кто первым повысил голос или перешел на личности. Вопрос в том, как люди, обязанные обеспечивать соблюдение правил, сами демонстрируют пренебрежение к ним.

Однако премьер-министр Никол Пашинян, комментируя случившееся, практически сразу определил виновную сторону. "Я осуждаю насилие, но если кто-то является оппозиционером, это не значит, что он должен наглеть", - заявил он, возложив всю ответственность за произошедшее на оппозицию. По версии главы правительства, конфликт стал закономерным результатом поведения представителя "Сильной Армении", который не прислушался к призывам и не принес извинений.

Особенно примечательно, что сама оппозиция, судя по заявлениям Нарека Карапетяна, не слишком спешит дистанцироваться от случившегося. После потасовки руководитель фракции назвал произошедшее обычным процессом парламентаризма, пояснив, что люди с разными взглядами могут конфликтовать. Но затем последовало еще более показательное признание: "Мы делаем сейчас то, что не сделал в свое время Сейран Оганян".

Трудно придумать более наглядную иллюстрацию того, как политическое противостояние превращается в соревнование по части демонстративной агрессии. Карапетян не просто объяснил случившееся эмоциональной реакцией депутатов. Он фактически представил произошедшее как нечто, что оппозиция давно должна была сделать, но почему-то не сделала раньше. Если это и было попыткой продемонстрировать решительность, то результат получился весьма специфическим: вместо политической программы общество получило повод обсуждать, кто кого ударил и какую роль в следующем раунде может сыграть Сейран Оганян.

Который действительно ранее был одним из самых известных участников прежних парламентских драк. Он, кстати, был официально лишен депутатской неприкосновенности, да и проходит по целому ряду уголовных дел. Так что, перед нами иллюстрация того, кого в пример армянскому обществу ставит "дядина булочка", как именуют Нарека Карапетяна в Армении.

Кстати, в июле прошлого года армянский парламент уже становился местом масштабной потасовки, в которой участвовали депутаты, их помощники и сотрудники службы безопасности. Нынешний инцидент вновь показал, насколько легко словесная перепалка перерастает в массовую свалку, а люди, призванные представлять интересы избирателей, начинают выяснять отношения при помощи кулаков. И каждый раз после этого находятся желающие объяснить, почему именно их сторона была вынуждена действовать таким образом.

Разумеется, драки случаются и в парламентах других государств. Политики везде остаются людьми, эмоции порой берут верх, а острые конфликты не всегда заканчиваются рукопожатием. Но принципиальная разница заключается в повторяемости подобных эпизодов и в отношении к ним. Одно дело - исключительный инцидент, за которым следуют разбирательство, извинения и меры ответственности. Совсем другое - ситуация, когда очередная потасовка становится продолжением привычного политического спектакля, а ее участники еще и пытаются извлечь из нее репутационные дивиденды.

В армянском случае тревожен именно этот второй аспект. Драка перестает восприниматься как чрезвычайное происшествие и превращается в очередной эпизод внутриполитического сериала. Власть обвиняет оппозицию, оппозиция обвиняет власть, депутаты обмениваются оскорблениями, а затем общественности предлагают выбрать, чьи аргументы убедительнее. Правда, аргументы в данном случае иногда сопровождаются ударами, а парламентская трибуна рискует окончательно уступить место импровизированному рингу.

Кстати, уж коли затронута спортивная тема, то укажу еще и на то, что в Национальной хоккейной лиге для игроков, известных прежде всего умением драться, существует специальное прозвище - "тафгаи". Если армянский парламент продолжит двигаться по нынешней траектории, останется выяснить, как назвать местных тафгаев и кто будет выполнять обязанности главного арбитра. Время покажет.