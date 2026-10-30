https://news.day.az/world/1870717.html

В США столкнулись два вертолета, есть погибшие

В американском штате Орегон три человека погибли при столкновении двух вертолетов. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, в одном из вертолётов находились 22-летняя летный инструктор из Техаса и ее ученик, гражданин Великобритании. Вторым вертолетом управлял 38-летний житель Орегона. Все трое погибли.