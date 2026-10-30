https://news.day.az/society/1870693.html В двух районах Баку не будет газа В некоторых районах Баку временно отключат газ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", 30 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов. Ограничения связаны с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе.
В двух районах Баку не будет газа
В некоторых районах Баку временно отключат газ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", 30 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов.
Ограничения связаны с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе. Ожидается, что отключение будет кратковременным.
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