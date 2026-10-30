В двух районах Баку не будет газа

В некоторых районах Баку временно отключат газ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", 30 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов.

Ограничения связаны с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе. Ожидается, что отключение будет кратковременным.