Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера"

Новый стадион миланских клубов "Милан" и "Интер", который придет на смену легендарному "Сан-Сиро", получит название Generali Stadium. Открытие арены запланировано на сезон-2031/32.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Права на нейминг приобрела итальянская страховая компания Assicurazioni Generali. Как сообщает Football Italia, соглашение рассчитано на 25 лет. Общая сумма контракта составит около 650 миллионов евро, что позволит каждому из клубов получать примерно по 26 миллионов евро ежегодно.

При этом во время матчей еврокубков стадион будет носить название Milano Stadium - без упоминания коммерческого спонсора.

Вместимость новой арены составит 71,5 тысячи зрителей. Начало строительных работ запланировано на 2028 год. Стадион станет общей домашней ареной "Милана" и "Интера", заменив нынешний "Сан-Сиро".