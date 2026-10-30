Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов

В Израиле завершился подсчет 100% голосов на парламентских выборах, состоявшихся 27 октября. По итогам голосования блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, однако не смог обеспечить себе парламентское большинство.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, соответствующие результаты обнародовала Центральная избирательная комиссия Израиля.

Согласно опубликованным данным, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом получил 48 депутатских мандатов, а арабские партии - 19.

Для формирования парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120.

Крупнейшей политической силой в новом составе Кнессета стала партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, завоевавшая 27 мандатов. На втором месте расположилась партия "Яшар" Гади Айзенкота с 21 местом. Партия "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида получила 12 мандатов.

Арабские партии добились значительного успеха. "Объединенный список" получил 11 мест, а партия РААМ - восемь. Таким образом, их совокупное представительство в парламенте достигло 19 депутатов.

Явка на выборах составила 77,9%. Всего в голосовании приняли участие 5 716 665 избирателей.

Ожидается, что официальные результаты после завершения необходимых проверок будут представлены президенту Израиля Ицхаку Герцогу 4 ноября. Первое заседание Кнессета нового созыва запланировано на 10 ноября.

Отсутствие большинства у основных политических блоков означает, что формирование нового правительства будет зависеть от результатов коалиционных переговоров.

Биньямин Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета министров.