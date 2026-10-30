Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения.

Партнерство предусматривает создание специализированных клиник по лечению ожирения, индивидуальные планы лечения и долгосрочное медицинское сопровождение.

Novo Азербайджан начинает стратегическое сотрудничество с Citomed Cliniс, Inci Clinic, Esthederm, Istanbul NS, Kepro esthetic, Medical city, Renessans, Zahra Clinic, и Zefer Clinic для создания и организации работы специализированных клиник по лечению ожирения. Инициатива направлена на развитие модели медицинской помощи, которая учитывает потребности людей с избыточной массой тела и ожирением и объединяет специалистов разных профилей.

Сотрудничество носит некоммерческий характер и направлено на повышение осведомленности об ожирении, а также на продвижение комплексного медицинского подхода к его лечению и долгосрочному контролю. В рамках сотрудничества в партнерских клиниках планируется проведение просветительских мероприятий и информационных дней для пациентов с целью повышения осведомленности об ожирении, его влиянии на здоровье и подходах к долгосрочному контролю заболевания.

Ожирение - хроническое заболевание, требующее лечения и длительного наблюдения. В рамках партнерства планируется разработка индивидуальных планов лечения при участии эндокринологов, кардиологов, терапевтов, диетологов и нутрициологов. Цель такого подхода - комплексная оценка состояния здоровья и последовательная медицинская поддержка пациента на протяжении лечения.

Новая модель также включает лечебные пакеты "3-6-9". В их рамках предусмотрено включение одобренных препаратов для лечения ожирения в индивидуальный план на основании клинической оценки врача. Выбор терапии будет зависеть от состояния здоровья и медицинских потребностей каждого пациента.

Novo Азербайджан проводит для врачей и сотрудников клиник обучение по медицинским вопросам и соответствующим препаратам. Программа призвана расширить профессиональные знания в области лечения ожирения и поддержать повышение качества медицинской помощи в клиниках.

Партнерство также предусматривает проведение информационных дней для пациентов и использование устройств InBody в клиниках. Взрослых с индексом массы тела выше 25 кг/м² планируется направлять к специализированным врачам для дополнительного медицинского обследования. Это позволит врачу оценить индивидуальную потребность в лечении.

Компания Novo Азербайджан продолжает инициативу в области лечения ожирения в Азербайджане в 2026 году. В мае компания объявила о сотрудничестве с Referans Medical Group, направленном на создание специализированных центров лечения ожирения. В июне в Баку была представлена кампания по повышению осведомленности об ожирении "Live Lighter - Az Çəki, Çox Həyat".

Благодаря новым партнерствам Novo Азербайджан и клиники стремятся расширить возможности профессиональной медицинской поддержки при ожирении и внести вклад в долгосрочное здоровье пациентов.

О компании Novo

Novo - ведущая международная компания в сфере здравоохранения, основанная в 1923 году со штаб-квартирой в Дании.

В компании работают около 68 800 сотрудников в 80 странах, а ее продукция представлена примерно в 170 странах.

В Азербайджане компания уже почти 30 лет, уделяет особое внимание улучшению доступа к лечению для людей, живущих с диабетом, избыточным весом и ожирением, поддержке специалистов здравоохранения и повышению осведомлённости о хронических заболеваниях, стремясь внести вклад в формирование более здорового будущего в Азербайджане.