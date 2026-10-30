В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках
Арестован водитель автобуса, находившийся под воздействием наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Главном государственном управлении дорожной полиции, сотрудники подразделения дорожной полиции по экологическому контролю пресекли управление автобусом водителем в состоянии наркотического опьянения.
Так, житель Загатальского района Эльвин Мамедов был остановлен за нарушение правил маневрирования при управлении автобусом марки Daewoo. Поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем его направили на медицинское освидетельствование. Проверка подтвердила факт употребления наркотических веществ.
Собранные в отношении Э. Мамедова материалы были направлены в суд.
По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.
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