Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов

Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии. Общий объем азербайджанских инвестиций в эту страну приблизился к 4 миллиардам долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления на 11-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается положительными темпами и последовательно расширяется.

"Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. За девять месяцев текущего года наш товарооборот увеличился на 42%, превысил общий показатель за весь прошлый год и приблизился к 1 миллиарду долларов (по данным азербайджанской статистики - 888 миллионов долларов, по данным грузинской статистики - 1,1 миллиарда долларов). Наше сотрудничество в инвестиционной сфере также демонстрирует положительную динамику.

Совместно реализуемые нами мегапроекты в энергетической сфере, в том числе нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) и Южный газовый коридор, сегодня играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы, а также диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Сегодня азербайджанский газ уже экспортируется в 16 стран. Сотрудничество в сфере электроэнергетики успешно развивается", - заявил он.

Али Асадов напомнил, что после серьезной аварии, произошедшей в июле в энергосистеме Грузии, Азербайджан по обращению грузинской стороны оперативно оказал необходимую поддержку.

"В частности, обмен электроэнергией между энергосистемами двух стран был значительно увеличен и в настоящее время продолжается на этом уровне. Благодаря успешному сотрудничеству в сфере зеленой энергетики наши страны уже приступили к строительству коридора зеленой энергии в Европу. Этот проект также станет важным фактором укрепления энергетической безопасности Европы", - отметил он.

По словам Премьер-министра, транспортно-транзитная сфера является одним из важнейших направлений сотрудничества между двумя странами.

"Наши страны продолжают совместные усилия по развитию Среднего коридора. Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку - Тбилиси - Карс на полную мощность и увеличение ее провозной способности до 5 миллионов тонн являются наглядным примером успешного сотрудничества между нашими странами", - добавил Али Асадов.