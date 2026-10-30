В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов

В январе-сентябре 2026 года общая стоимость 8 тонн 406 кг 878,621 грамма наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота, оценена в 246 млн 273 тыс. манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в постоянно действующей Рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечены 4352 человека, из которых 4235 мужчин и 117 женщин.

У 50 иностранных граждан, привлеченных к ответственности, изъято в общей сложности 566 кг 660,47 грамма и 2778 таблеток различных видов наркотических средств, 3 таблетки сильнодействующих веществ, а также 3 куста конопли общим весом 880 граммов.