На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках восстановления и расширения сети гидрометеорологических наблюдений установлены 11 автоматических гидрологических станций на 10 реках. Их работа позволит проводить оценку водных ресурсов региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Каримов на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, состоявшемся 30 октября в городе Агдаме.

По словам В. Каримова, для изучения метеорологической обстановки на освобожденных территориях также установлены и введены в эксплуатацию семь автоматических метеорологических, четыре радиоэкологические и три агрометеорологические станции.

Отметим, что в городе Агдаме проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании принимают участие представители соответствующих государственных структур, входящих в состав Рабочей группы, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачинском и Кельбаджарском районах, а также в городе Ханкенди, и представители служб восстановления, строительства и управления.

На встрече обсуждается ход выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов и вырубке зеленых насаждений на освобожденных от оккупации территориях.