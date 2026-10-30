Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Японская Nippon Steel рассматривает Азербайджан как важного партнера и продолжает поставлять трубы для нефтегазовых проектов bp в стране по долгосрочному контракту.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил представитель Nippon Steel по маркетингу Кейичи Курода на полях 31-й Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026) в Ашхабаде.

"В Азербайджане ранее у нас были контракты с SOCAR. Сейчас мы поставляем трубы для транспортировки нефти в рамках долгосрочного контракта для проектов bp в Азербайджане", - сказал Курода.

По его словам, в реализации проектов участвует также японская Sumitomo Corporation, которая обеспечивает операционную деятельность на месте, включая управление цепочкой поставок (SCM).

"Мы поставляем трубы, а Sumitomo Corporation обеспечивает на месте операции, включая SCM, внося значительный вклад в развитие проектов в Азербайджане", - отметил представитель Nippon Steel.

Курода подчеркнул, что компания намерена развивать отношения с Азербайджаном.

"Надеемся и впредь углублять сотрудничество с Азербайджаном, который является для нас важным партнером", - заявил он.

Отметим, что Nippon Steel Corporation - одна из крупнейших металлургических компаний Японии, образованная в 2012 году в результате объединения Nippon Steel Corporation и Sumitomo Metal Industries. Группа занимается производством стали, стальных изделий, инженерных решений и новых материалов. По данным компании, ее совокупные мощности по производству сырой стали составляют около 76 миллионов тонн в год.

Одно из направлений деятельности Nippon Steel - выпуск труб для нефтегазовой отрасли, в том числе труб OCTG, используемых при бурении и эксплуатации скважин. Компания также производит трубы из коррозионностойких сплавов (CRA) для агрессивных сред, включая условия с повышенным содержанием углекислого газа и сероводорода. Такая продукция применяется в проектах с повышенными требованиями к надежности оборудования.