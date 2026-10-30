В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО

Сегодня на территории Насиминского района Баку, на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись автомобили Hyundai и BYD.

От удара Hyundai вылетел с проезжей части и оказался на тротуаре.

К счастью, в этот момент на тротуаре не было пешеходов.

По факту проводится расследование.