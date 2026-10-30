https://news.day.az/society/1870880.html В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО Сегодня на территории Насиминского района Баку, на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись автомобили Hyundai и BYD.
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО
Сегодня на территории Насиминского района Баку, на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись автомобили Hyundai и BYD.
От удара Hyundai вылетел с проезжей части и оказался на тротуаре.
К счастью, в этот момент на тротуаре не было пешеходов.
По факту проводится расследование.
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