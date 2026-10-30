КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО

Сегодня утром ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана уничтожили безэкипажный катер США в восточной части Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Также отмечается, что два танкера, "нарушившие правила прохода" через Ормузский пролив столкнулись с морскими минами в южной части пролива. В результате на борту обоих судов начался пожар.

"Мы предупреждаем противника, что любые действия, проникновения или провокации в районах, находящихся под контролем вооруженных сил Ирана, будут встречены решительной и адекватной реакцией", - говорится в заявлении КСИР.