https://news.day.az/world/1870900.html КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО Сегодня утром ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана уничтожили безэкипажный катер США в восточной части Ормузского пролива. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО
Сегодня утром ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана уничтожили безэкипажный катер США в восточной части Ормузского пролива.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Также отмечается, что два танкера, "нарушившие правила прохода" через Ормузский пролив столкнулись с морскими минами в южной части пролива. В результате на борту обоих судов начался пожар.
"Мы предупреждаем противника, что любые действия, проникновения или провокации в районах, находящихся под контролем вооруженных сил Ирана, будут встречены решительной и адекватной реакцией", - говорится в заявлении КСИР.
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