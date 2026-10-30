США снова отложили начало регистрации на Green Card

Начало регистрации на программу розыгрыша грин-карт DV-2027 пока остается неопределенным. Апелляционный суд США приостановил действие решения, согласно которому Госдепартамент должен был открыть прием заявок до 1 ноября 2026 года. Новые сроки пока не объявлены.

Как передает Day.Az, ситуация связана с судебным разбирательством, инициированным юридической фирмой Red Eagle Law. Она обратилась в суд с требованием обязать американские власти досрочно начать регистрацию участников программы.

Суд первой инстанции встал на сторону истцов и постановил, что Госдепартамент должен определить дату начала приема заявок. Однако американское ведомство обжаловало это решение.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу правительства и временно приостановила исполнение предыдущего постановления. Таким образом, установленный ранее срок до 1 ноября 2026 года утратил силу.

При этом сама программа DV-2027 остается в силе. Дата начала регистрации будет зависеть от дальнейшего хода судебного разбирательства.

Потенциальным участникам рекомендуется следить за официальными объявлениями Госдепартамента США на сайте travel.state.gov.