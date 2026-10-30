https://news.day.az/azerinews/1870886.html Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına yeni rektor əvəzi təyin olunub. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rektor səlahiyyətlərinin icrası İradə Süleymanovaya həvalə olunub. Qeyd edək ki, İ.Süleymanova 2024-2026-cı illərdə Qarabağ Universitetinin Tələbələrlə İş şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına yeni rektor əvəzi təyin olunub.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rektor səlahiyyətlərinin icrası İradə Süleymanovaya həvalə olunub.
Qeyd edək ki, İ.Süleymanova 2024-2026-cı illərdə Qarabağ Universitetinin Tələbələrlə İş şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib.
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